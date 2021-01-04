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أخبار العالم

قفزة بإصابات كورونا في بريطانيا.. و407 وفيات جديدة

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:13 م
قفزة بإصابات فيروس
قفزة بإصابات فيروس كورونا في بريطانيا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في بريطانيا زيادة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت بريطانيا عن تسجيل 58,784 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو المعدل اليومي الأعلى على الإطلاق.

ويعد ذلك اليوم هو السابع على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد المصابين بكورونا في بريطانيا حاجز الـ50 ألف حالة يوميا.

وأبلغت المملكة المتحدة عن 407 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق، رجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تشديد القيود المحلية في إنجلترا، للحد من ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وحذر علماء من أن وضع فيروس كورونا في بريطانيا "خرج عن السيطرة" وأنه لا مفر من العودة إلى الإغلاق التام.

كانت بريطانيا أعلنت منتصف ديسمبر الماضي، رصد سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا أسرع انتشارا، ما أدى لزيادة وتيرة الإصابات في إنجلترا.
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