الداخلية: ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.





وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.





وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" للتدريب على الخدمات التمريضية - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية ، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجال (التمريض - الإسعافات الأولية) تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها ، وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة – مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – استمارات تقديم وطلبات إلتحاق للأكاديمية ونماذج إمتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية) ، وكذا (جهاز كمبيوتر) بفحصه فنيًا تبين احتوائه على البرامج المستخدمة فى عمليات التزوير.





وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه واصطناع الشهادات المزورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.