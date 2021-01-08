سعر هيونداي ماتريكس موديل 2008 في سوق المستعمل

تعد سيارة هيونداي ماتريكس من افضل الموديلات التي أصدرتها هيونداي في السنوات الماضية، وحتى الآن تلك تجد هذه السيارة إقبالا كبيرا في سوق المستعمل لانها سيارة عائلية وتجمع بين شكل السيارة السيدان، والـ suv ، ويبلغ سعر سيارة ماتريكس 2008 في السوق بداية من 128 ألف إلى 143ألف.
وفي هذا التقرير نقدم مواصفات سيارة ماتريكس موديل 2008
توفرت السيارة بثلاث محركات 1600 سي سي بقوة 103 حصان، و1800 سي سي بقوة 122 حصان، و1500 سي سي 3 سلندر ديزل بقوة 82 حصان.
ومن أكثر مميزات سيارة ماتريكس هي إنها سيارة واسعة من الداخل ، والصالون الخاص بها مريح جدا ويمكنها استيعاب 4 أشخاص إضافة إلى السائق .
ونجد شنطة السيارة من الداخل كبيرة إلى حد ما وتبلغ سعتها 340 لتر كما أن الكنبة الخلفية يمكن دفعها للامام لتكبير حجم الشنطة بجانب الطي.
ومن أبرز مميزات السيارة انها غير مكلفة سواء في الصيانة أو قطع الغيار ومن السهل الحصول عليها وتركيبها ، ومتوفر بشكل كبير ، كما أن السيارة جيدة جدا لمن يريدون تعلم القيادة من الفتيات.
وفي هذا التقرير نقدم مواصفات سيارة ماتريكس موديل 2008
توفرت السيارة بثلاث محركات 1600 سي سي بقوة 103 حصان، و1800 سي سي بقوة 122 حصان، و1500 سي سي 3 سلندر ديزل بقوة 82 حصان.
ومن أكثر مميزات سيارة ماتريكس هي إنها سيارة واسعة من الداخل ، والصالون الخاص بها مريح جدا ويمكنها استيعاب 4 أشخاص إضافة إلى السائق .
ونجد شنطة السيارة من الداخل كبيرة إلى حد ما وتبلغ سعتها 340 لتر كما أن الكنبة الخلفية يمكن دفعها للامام لتكبير حجم الشنطة بجانب الطي.
ومن أبرز مميزات السيارة انها غير مكلفة سواء في الصيانة أو قطع الغيار ومن السهل الحصول عليها وتركيبها ، ومتوفر بشكل كبير ، كما أن السيارة جيدة جدا لمن يريدون تعلم القيادة من الفتيات.