ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضربة جديدة لترامب.. قائد شرطة الكونجرس يعتزم الاستقالة بسبب أحداث واشنطن

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قائد شرطة الكونجرس يعتزم الاستقالة من منصبه الأسبوع المقبل، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن يوم الأربعاء.

ومنذ قليل، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن بعض كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يستعدون للتصدي لأي أوامر غير قانونية أو خطيرة في الأيام الأخيرة من رئاسته.

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونجرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على 13 شخصا في أحداث شغب واشنطن

بايدن لـ ترامب: عليك أن تكون على قدر المسئولية وما يحدث في واشنطن فوضى

بدء جلسة الكونجرس الأمريكي للتصويت على فوز بايدن بالانتخابات

بعد أحداث واشنطن.. مدعي عام العاصمة ينوي توجيه اتهامات لترامب

لانتقاد ترامب.. البيت الأبيض يعزل مسئول ملف إيران في الخارجية الأمريكية

تحرك عاجل من FBI ضد ترامب بسبب أحداث الكونجرس

ترشيحاتنا

السيسي والرئيس القبرصي يناقشان القضايا الإقليمية في شرق المتوسط

خلال ساعات.. إعادة فتح منفذ سلوى البري بين السعودية وقطر

مؤشر خطير.. استشاري طب أطفال يحذر: هذه الأعراض تستدعي الذهاب للطبيب

طلب ترحيل الوافدين والأجانب| قرار عاجل من ديوان الخدمة المدنية الكويتي

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

وسائل إعلام: تمرد في البيت الأبيض ضد قرارات ترامب الخطيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. هاني الناظر يكشف سر انخفاض أعداد مصابي كورونا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

بعد تصدرها التريند.. إطلالات مثيرة لـ فيفي عبده