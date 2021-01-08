لمواجهة كورونا.. إغلاق 10 مراكز للدروس الخصوصية فى 3 مراكز بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله على مراكز الدروس الخصوصية، فتم غلق وتشميع مركزًا للدروس بمنطقة الحسينية وتفريق الطلاب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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كما قام رئيس حى أول الزقازيق بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بنطاق الحي بعد أن تم إخلاء الطلاب من المكان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينه فاقوس من غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصيه بشارع شلتوت وشوارع متفرعه من شارع الدروس بالمدينه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائما إلي تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي أنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في الحصول على كافه الخدمات بصوره قانونيه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش علي المشتركين بقرية العجايمة لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن حصر التراكمات بعدادات المشتركين والتي قدرت بحوالي 200 ألف متر مكعب تمهيدا لجدولتها وتحصيلها، وتم تحرير 20 محضر للمشتركين لمخالفتهم شروط التعاقد ورفع العدادات المعطله وتحصيل المتأخرات علي المشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة : ( هاتف ارضي ١٢٥ -محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨- واتس اب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦)، مؤكدًا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات.