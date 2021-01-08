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رياضة

القناة يتصدر مجموعة القاهرة وأبوقير الأول في بحري.. تعرف على نتائج دوري القسم الثاني

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:47 م
ابوقير للاسمدة
ابوقير للاسمدة
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة وبحري، التي أقيمت اليوم، وشهدت خسارة جديدة لنادي طنطا أمام منافسه منتخب السويس وتعادل زد اف سي مع المريخ البورسعيدي .

وجاءت النتائج كالتالي : 

طنطا 0-2  منتخب السويس 
المريخ 1-1 زد اف سي 
بتروجيت 0-0 الداخلية 
الترسانة 1-0 جمهورية شبين 
السكة الحديد 2-0 الزرقا 
كوكاكولا 2-0 سرس الليان 
النجوم 1-1 النصر 
بورتو السويس 1-0 القناة 

ترتيب مجموعة القاهرة 

1- القناة : 16 نقطة 
2- منتخب السويس : 14 
3- زد اف سي :  13 
4- الداخلية : 13 
5-  بتروجيت : 12 
6- سرس الليان : 11 
7- المريخ :11 
8-  الترسانة : 10 
9-كوكاكولا : 10 
10- النجوم : 8 
11-  النصر :8
12- الزرقا : 8
13- جمهورية شبين : 7 
14- القناة : 7
15-  السكة الحديد 7 
16- طنطا : 6

بينما جاءت نتائج بحري كالتالي : 

العاب دمنهور 1-1  الرجاء
دكرنس 0-1  فاركو
الأوليمبي 2-2 المنصورة 
مالية كفر الزيات 2-1 سبورتنج 
حرس الحدود  2-0  بيلا 
الجزيرة 1-0 بني عبيد 
ابو قير للاسمدة 1-1 الحمام 

ترتيب مجموعة بحرس:

1- ابو قير للاسمدة : 15 
2- حرس الحدود : 14
3-الاوليمبي : 13
4- بلدية المحلة : 10  
5-مالية كفر الزيات : 10
6- دكرنس : 9 
7-الجزيرة : 9 
8-  سبورتنج : 8
9- المنصورة : 8 
10-  فاركو : 8 
11- العاب دمنهور :7
12-كفر الشيخ : 7
13- بني عبيد : 5
14- بيلا : 5 
15- الرجاء : 4 
16- الحمام : 4
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