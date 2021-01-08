القناة يتصدر مجموعة القاهرة وأبوقير الأول في بحري.. تعرف على نتائج دوري القسم الثاني

انتهت منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة وبحري، التي أقيمت اليوم، وشهدت خسارة جديدة لنادي طنطا أمام منافسه منتخب السويس وتعادل زد اف سي مع المريخ البورسعيدي .





وجاءت النتائج كالتالي :



طنطا 0-2 منتخب السويس المريخ 1-1 زد اف سي بتروجيت 0-0 الداخلية الترسانة 1-0 جمهورية شبين السكة الحديد 2-0 الزرقا كوكاكولا 2-0 سرس الليان النجوم 1-1 النصر بورتو السويس 1-0 القناة

ترتيب مجموعة القاهرة

1- القناة : 16 نقطة 2- منتخب السويس : 14 3- زد اف سي : 13 4- الداخلية : 13 5- بتروجيت : 12 6- سرس الليان : 11 7- المريخ :11 8- الترسانة : 10 9- كوكاكولا : 10 10- النجوم : 8 11- النصر :8 12- الزرقا : 8 13- جمهورية شبين : 7 14- القناة : 7 15- السكة الحديد 7 16- طنطا : 6





بينما جاءت نتائج بحري كالتالي :