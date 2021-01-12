كيفية الاستعلام عن البريد الجامعي لطلاب وطالبات جامعة الأزهر.. فيديو

نشرت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، تقرير مصور عن كيفية الاستعلام عن البريد الجامعي للطالبات، تسهيلا عليهن من الحضور إلى الكلية في ظل الظروف الحالية.





وكي تستعلم الطالبة عن البريد الجامعي لها، عليها أن تدخل على بوابة خدمات جامعة الأزهر، وستظهر أيقونة في الأعلى وهي "الإستعلام عن البريد الجامعي، ويتطلب كتابة الرقم القومي بالأحر ف الإنجليزية، وسيظهر رمز بعد ذلك لابد من الكتابة بالحروف الكبيرة.





سيظهر بعد ذلك البريد المبحوث عنه، علما بان كل طالبة دخلت مكتب التنسيق هذا العام تم عمل لها بريد جامعي، وهناك بعض الطالبات لم يتم عمل البريد لهن وسيتم إنشائه في الأيام المقبلة.





عند ظهور البريد ، سيتم عمل نسخ له ، والذهاب إلى متجر جوجل، وتنزيل برنامج "teams" وسيطلب التطبيق تسجيل الدخول ، سيتم تسجيل الدخول بعنوان البريد الظاهر مسبقا ومعه كلمة المرور، علما بان أسهل طريقة للتسجيل هو نسخ البريد ولصقه داخل التطبيق ليسهل الدخول.





يتم الدخول بعد ذلك على أيقونة "teams" وستدخل الطالبة مباشرة إلى غرف الشات للفرقة الخاصة بها وبها فيديوهات المحاضرات والمقررات كاملة.



