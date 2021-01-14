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برلمان

النائب علاء عابد يفوز برئاسة لجنه النقل والمواصلات

الخميس 14/يناير/2021 - 02:46 م
علاء عابد
علاء عابد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
انتهت لجنه النقل من إجراء الانتخابات الداخلية علي منصب رئيس اللجنة والتي فاز فيها النائب علاء عابد. 

كما فاز بمنصب الوكيل محمود عبد العزيز الضبع ، والوكيل الثاني وحيد قرقر ، كما فاز بمنصب امين السر محمد عوض السيد محمد

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات الشكر لجميع أعضاء اللجنة، لافتا أن اللجنة ستعمل من أجل قضايا الوطن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال نائب رئيس لجنة النقل والمواصلات عقب انتهاء انتخابات اللجنة ، أنه سيعمل علي التعاون بين السلطات وسيضع أجندة عمل للجنة يشارك فيها جميع أعضاء لجنه النقل والمواصلات في مجلس النواب، من أجل العمل لمستقبل هذا الوطن .
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