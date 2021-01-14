النائب علاء عابد يفوز برئاسة لجنه النقل والمواصلات

انتهت لجنه النقل من إجراء الانتخابات الداخلية علي منصب رئيس اللجنة والتي فاز فيها النائب علاء عابد.





كما فاز بمنصب الوكيل محمود عبد العزيز الضبع ، والوكيل الثاني وحيد قرقر ، كما فاز بمنصب امين السر محمد عوض السيد محمد





وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات الشكر لجميع أعضاء اللجنة، لافتا أن اللجنة ستعمل من أجل قضايا الوطن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .



