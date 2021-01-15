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بروتين سهل الهضم.. السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:34 م
السعرات الحرارية
السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة
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آية التيجي
تناول شوربة الكوارع تمنح جسمك العديد من العناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات اللازمة بالرغم من السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة، إلا أنها علاج للكثير من الأمراض دون زيادة كبيرة في الوزن ولكنها تحتوي على بعض السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية؟

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش استشارى التغذية العلاجية، أن السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة يتم الاستفادة منها عبر نقع العظام و سلقها في الماء مع إضافة الخل يعد وسيلة لزيادة القيمة الغذائية في شوربة الكوارع .

وتابعت الدمرداش، أن السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة في المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم لذلك شوربة الكوارع أعلى فى القيمة الغذائية من شوربة اللحم أو الدجاج.

وقالت استشاري التغذية العلاجية، إن السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة وسيلة للحصول على بروتين سهل الهضم والامتصاص عالى القيمة الغذائية.

وأضافت أن السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة تبلغ في الطبق متوسط من شوربة الكوارع  نحو 150 سعر حراري، ويحتوي كل 100 جرام من الكوارع على 135 سعر حرارى، 5 جرام دهون و20 جرام من البروتين سهل الهضم.
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