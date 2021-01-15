بروتين سهل الهضم.. السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة

تناول شوربة

تمنح جسمك العديد من العناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات اللازمة بالرغم من السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة، إلا أنها علاج للكثير من الأمراض دون زيادة كبيرة في الوزن ولكنها تحتوي على بعض

المسلوقة، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية؟