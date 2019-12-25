تجهل بعض السيدات الطرق الصحيحة لعمل شوربة الكوارع، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك تنفيذ أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين، للشيف الشربيني.
مكونات شوربة الكوارع:
كوارع مخلية ومسلوقة
بصل
ثوم
جزر
كرفس
كرات
حبهان
ورق لورا
قرفة
بهارات
فلفل حار
طماطم
مرقة
كزبرة خضراء
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير شوربة الكوارع:
* تسلق الكوارع في ماء مع بصل وجزر وكرفس وكرات وثوم وورق لورا.
* يضاف حبهان ومكعب مرقة وبهارات وطماطم وملح وفلفل.
* تنشل الكوارع وتخلى بالسكين.
* على النار يشوح الثوم والبصل والكرات والكرفس والجزر.
* ثم تضاف الكوارع المخلية ثم يضاف الحبهان المطحون والتوابل.
* ثم يضاف الطماطم وتتبل بالملح والفلفل.
* ثم تضاف الشوربة على الكوارع المخلية والخليط.
* وتترك حتى تغلى وتمتزج المكونات وتقدم مع عصير الليمون.
مكونات شوربة الكوارع:
كوارع مخلية ومسلوقة
بصل
ثوم
جزر
كرفس
كرات
حبهان
ورق لورا
قرفة
بهارات
فلفل حار
طماطم
مرقة
كزبرة خضراء
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير شوربة الكوارع:
* تسلق الكوارع في ماء مع بصل وجزر وكرفس وكرات وثوم وورق لورا.
* يضاف حبهان ومكعب مرقة وبهارات وطماطم وملح وفلفل.
* تنشل الكوارع وتخلى بالسكين.
* على النار يشوح الثوم والبصل والكرات والكرفس والجزر.
* ثم تضاف الكوارع المخلية ثم يضاف الحبهان المطحون والتوابل.
* ثم يضاف الطماطم وتتبل بالملح والفلفل.
* ثم تضاف الشوربة على الكوارع المخلية والخليط.
* وتترك حتى تغلى وتمتزج المكونات وتقدم مع عصير الليمون.