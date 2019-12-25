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أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:44 م
أفضل طريقة لعمل شوربة
أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين
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أسماء عبد الحفيظ
تجهل بعض السيدات الطرق الصحيحة لعمل شوربة الكوارع، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك تنفيذ أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين، للشيف الشربيني.

مكونات شوربة الكوارع:
كوارع مخلية ومسلوقة
بصل
ثوم
جزر
كرفس
كرات
حبهان
ورق لورا
قرفة
بهارات
فلفل حار
طماطم
مرقة
كزبرة خضراء
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير شوربة الكوارع:
* تسلق الكوارع في ماء مع بصل وجزر وكرفس وكرات وثوم وورق لورا.

* يضاف حبهان ومكعب مرقة وبهارات وطماطم وملح وفلفل.

* تنشل الكوارع وتخلى بالسكين.

* على النار يشوح الثوم والبصل والكرات والكرفس والجزر.

* ثم تضاف الكوارع المخلية ثم يضاف الحبهان المطحون والتوابل.

* ثم يضاف الطماطم وتتبل بالملح والفلفل.

* ثم تضاف الشوربة على الكوارع المخلية والخليط.

* وتترك حتى تغلى وتمتزج المكونات وتقدم مع عصير الليمون.
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