تجهل بعض السيدات الطرق الصحيحة لعمل شوربة الكوارع، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك تنفيذ أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين، للشيف الشربيني.



مكونات شوربة الكوارع:

كوارع مخلية ومسلوقة

بصل

ثوم

جزر

كرفس

كرات

حبهان

ورق لورا

قرفة

بهارات

فلفل حار

طماطم

مرقة

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير شوربة الكوارع:

* تسلق الكوارع في ماء مع بصل وجزر وكرفس وكرات وثوم وورق لورا.



* يضاف حبهان ومكعب مرقة وبهارات وطماطم وملح وفلفل.



* تنشل الكوارع وتخلى بالسكين.



* على النار يشوح الثوم والبصل والكرات والكرفس والجزر.



* ثم تضاف الكوارع المخلية ثم يضاف الحبهان المطحون والتوابل.



* ثم يضاف الطماطم وتتبل بالملح والفلفل.



* ثم تضاف الشوربة على الكوارع المخلية والخليط.



* وتترك حتى تغلى وتمتزج المكونات وتقدم مع عصير الليمون.