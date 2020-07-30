أحلى من المحلات.. طريقة عمل طاجن الكوارع لعيد الأضحى

تعتبر الكوارع من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان ويزيد الإقبال على تناولها في العيد وسنقدم لكم طريقة سهلة لعمل طاجن الكوارع فى الفرن لعيد الأضحى المبارك.
مقادير عمل طاجن الكوارع
كوارع مخلية
بصلتين
2 حب هيل
3 ورق للسلق
3 طماطم
ملعقة كبيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1/4 ملعقة صغيرة بهارات
فلفل أسود
ملح
2 ملعقة كبيرة زيت
طريقة عمل طاجن الكوارع
- يتم نقع الكوارع بعد تنظيفها جيدًا بماء وخل، ثم تسلق بالماء في قدر على النار.
- يضاف إلى الكوارع ورق اللورا والحبهان وتترك حتى تغلي وترفع عنها الزفرة.
- نضع البصلة، الملح والفلفل وتترك للسواء ترفع الكوارع بعد السلق ثم توضع في طاجن.
- يوضع البصل المقطع الطماطم المتبلة بالملح، الفلفل، البهارات، جوزة الطيب والبابريكا الحارة مع قليل من المرق.
- يرش على الوجه قليل من الزيت ويدخل الفرن، تترك حتى النضج.
مقادير عمل طاجن الكوارع
كوارع مخلية
بصلتين
2 حب هيل
3 ورق للسلق
3 طماطم
ملعقة كبيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1/4 ملعقة صغيرة بهارات
فلفل أسود
ملح
2 ملعقة كبيرة زيت
طريقة عمل طاجن الكوارع
- يتم نقع الكوارع بعد تنظيفها جيدًا بماء وخل، ثم تسلق بالماء في قدر على النار.
- يضاف إلى الكوارع ورق اللورا والحبهان وتترك حتى تغلي وترفع عنها الزفرة.
- نضع البصلة، الملح والفلفل وتترك للسواء ترفع الكوارع بعد السلق ثم توضع في طاجن.
- يوضع البصل المقطع الطماطم المتبلة بالملح، الفلفل، البهارات، جوزة الطيب والبابريكا الحارة مع قليل من المرق.
- يرش على الوجه قليل من الزيت ويدخل الفرن، تترك حتى النضج.