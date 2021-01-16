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أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم وغدا

السبت 16/يناير/2021 - 10:01 ص
أمطار ورياح مثيرة
أمطار ورياح مثيرة للأتربة
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فرح علاء الخولي
قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من التقلبات الجوية بعد حالة من الاستقرار التام خلال الأسابيع الماضية والتي سببت ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة "الضباب"، ولكن بدأت الأحوال الجوية تتغير من نهاية الأسبوع الماضي، وشهدنا رياحا مثيرة للأمطار وهدأت بالأمس.

وتابعت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه من المتوقع أن تعود حركة الرياح مرة أخرى اليوم وغدا الأحد، لافتة إلى أن نشاط الرياح مصحوبا برمال واتربة مثارة، وستقل معها بالتبعية الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمكشوفة والصحراوي.

ونصحت سائقي السيارات بالقيادة بهدوء أثناء تكون تلك اللآأتربة والرمال، منوهة أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بعد تسجيل 25 درجة مئوية، أصبحنا نسجل الآن على القاهرة 19 درجة مئوية، وهذه المعدلات مستمرة حتى منتصف الأسبوع حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 و19 درجة مئوية للعظمى، وستصل درجة الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن هذه المعدلات أصبحت تشعرنا بالبرودة، لذلك يجب علينا ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة وأننا ما زلنا في أول شهور فصل الشتاء، ويستمر معنا حتى 20 مارس القادم، وذكرت أننا نشهد حالة من سقوط الأمطار من يوم الأربعاء الماضي وكانت على السواحل الشمالية وبدأت في الوصول إلى الوجه البحري، وكانت أمطار خفيفية إلى متوسطة.

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية اليوم السبت، وبعض مناطق من الوجه البحري وستكون خفيفية غير مؤثرة، ولكن من الغد تزيد الأمطار لتصل إلى أمطار متوسطة الشدة، وحتى الآن لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على القاهرة خلال الساعات القادمة.

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