ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مرض خطير .. اكتشف أعراض الهيموفيليا

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:30 م
مرض خطير .. اكتشف
مرض خطير .. اكتشف اعراض الهيموفيليا
Advertisements
اسماء محمد
الهيموفيليا هو اضطراب نادر لا يتجلط فيه الدم بشكل طبيعي لأنه يفتقر إلى بروتينات تخثر الدم الكافية (عوامل التخثر) إذا كنت مصابًا بالهيموفيليا ، فقد تنزف لفترة أطول بعد الإصابة أكثر مما لو كان دمك يتخثر بشكل طبيعي.

الأعراض
ووفقا لما ذكره موقع " mayoclinic " تختلف اعراض الهيموفيليا حسب مستوى عوامل التجلط ، إذا انخفض مستوى عامل التخثر لديك بشكل طفيف ، فقد تنزف فقط بعد الجراحة أو الصدمة، إذا كان النقص لديك شديدًا ، فقد تتعرض لنزيف تلقائي.

تشمل علامات وأعراض النزيف التلقائي ما يلي:

نزيف مفرط وغير مبرر من جروح أو إصابات أو بعد الجراحة أو عمل الأسنان
العديد من الكدمات الكبيرة أو العميقة
نزيف غير عادي بعد التطعيمات
ألم أو تورم أو ضيق في مفاصلك
دم في البول أو البراز
نزيف في الأنف بدون سبب معروف
عند الرضع ، تهيج غير مبرر
نزيف في المخ
يمكن أن يسبب نتوء بسيط في الرأس نزيفًا في الدماغ لبعض الأشخاص المصابين بالهيموفيليا الشديدة. نادرًا ما يحدث هذا ، لكنه أحد أخطر المضاعفات التي يمكن أن تحدث. تشمل العلامات والأعراض ما يلي:
صداع مؤلم طويل الأمد
تكرار القيء
النعاس أو الخمول
رؤية مزدوجة
ضعف مفاجئ أو خراقة
التشنجات أو النوبات
متى ترى الطبيب
اطلب رعاية الطوارئ إذا واجهت أنت أو طفلك:
علامات أو أعراض النزيف في المخ
إصابة لا يتوقف فيها النزيف
تورم المفاصل التي تكون ساخنة عند اللمس ومؤلمة عند الانحناء
إذا كان لديك تاريخ عائلي من مرض الهيموفيليا ، فقد ترغب في الخضوع للاختبار الجيني لمعرفة ما إذا كنت حاملًا للمرض قبل أن تبدأ في تكوين أسرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج نقص الصفائح الدموية للحامل والأطفال

أسباب وأعراض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته.. طرق للسيطرة على المرض .. علامات تنذر المصاب بالخطر.. أعشاب وتوابل تساعد في العلاج

للوقاية منها.. اكتشف أسباب نزيف الأنف

علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم ..أنتبهى إليها

تعرف على الفرق بين جلطات الدم وكورونا.. وأسباب الإصابة بها

حيل تخلصك من نزيف الأنف فى دقائق معدودة

ترشيحاتنا

وصول أولى رحلات الخطوط القطرية إلى القاهرة وعلى متنها 100 راكب

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار جديد من الفيفا بشأن منافسات كأس العالم للأندية

الذهب مستقر لليوم الثاني في ختام التعاملات.. تعرف على سعره

نقف بثبات.. تصريح جديد لـ الجامعة العربية بشأن ملء سد النهضة.. فيديو

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

شوبير يطالب الزمالك بـ مراجعة اللوائح ويؤكد: ايقاف محمود علاء باطل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة