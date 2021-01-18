مرض خطير .. اكتشف أعراض الهيموفيليا

الهيموفيليا هو اضطراب نادر لا يتجلط فيه الدم بشكل طبيعي لأنه يفتقر إلى بروتينات تخثر الدم الكافية (عوامل التخثر) إذا كنت مصابًا بالهيموفيليا ، فقد تنزف لفترة أطول بعد الإصابة أكثر مما لو كان دمك يتخثر بشكل طبيعي.





الأعراض

ووفقا لما ذكره موقع " mayoclinic " تختلف " تختلف اعراض الهيموفيليا حسب مستوى عوامل التجلط ، إذا انخفض مستوى عامل التخثر لديك بشكل طفيف ، فقد تنزف فقط بعد الجراحة أو الصدمة، إذا كان النقص لديك شديدًا ، فقد تتعرض لنزيف تلقائي.





تشمل علامات وأعراض النزيف التلقائي ما يلي:





نزيف مفرط وغير مبرر من جروح أو إصابات أو بعد الجراحة أو عمل الأسنان

العديد من الكدمات الكبيرة أو العميقة

نزيف غير عادي بعد التطعيمات

ألم أو تورم أو ضيق في مفاصلك

دم في البول أو البراز

نزيف في الأنف بدون سبب معروف

عند الرضع ، تهيج غير مبرر

نزيف في المخ

يمكن أن يسبب نتوء بسيط في الرأس نزيفًا في الدماغ لبعض الأشخاص المصابين بالهيموفيليا الشديدة. نادرًا ما يحدث هذا ، لكنه أحد أخطر المضاعفات التي يمكن أن تحدث. تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

صداع مؤلم طويل الأمد

تكرار القيء

النعاس أو الخمول

رؤية مزدوجة

ضعف مفاجئ أو خراقة

التشنجات أو النوبات

متى ترى الطبيب

اطلب رعاية الطوارئ إذا واجهت أنت أو طفلك:

علامات أو أعراض النزيف في المخ

إصابة لا يتوقف فيها النزيف

تورم المفاصل التي تكون ساخنة عند اللمس ومؤلمة عند الانحناء