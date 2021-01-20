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أخبار البلد

طرق مختلفة لسداد فاتورة شهر يناير للتليفون.. تعرف عليها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:25 ص
سداد فاتورة التليفون
سداد فاتورة التليفون
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احمد عبد القوى
تتيح الشركة المصرية للاتصالات طرقا عديدة لدفع الفاتورة الخاصة بها، خاصة مع فاتورة شهر يناير، والتى تشهد عمليات بحث مستمرة عبر جوجل من قبل المواطنين حول طرق السداد.


ويتيح موقع المصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني توفيرا للوقت وتسهيلا للعملاء، ويتم ذلك بالضغط على خانة "اختر للسداد".


ثم اختيار كلمة "ادفع" التي تكون موجودة في أعلى الشاشة، بعدها ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، ومن ثم يتم الضغط على "سدد" واختيار طريقة الدفع الأفضل للعميل عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد، ويمكن للعملاء سداد الفاتورة إلكترونيًا أيضًا من خلال تطبيق
My WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay.


كما يمكن للعملاء سداد فاتورة التليفون الأرضي بالطرق التقليدية عبر العديد من منافذ الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع ضرورة  الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة، ذلك بالإضافة إلى منافذ التحصيل التالية (فوري - خدماتي - bee - البريد المصري - أمان - مصاري).
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