حليف ترامب.. زعيم الجمهوريين يصل إلى الكونجرس لمؤازرة بايدن

وصل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزوجته وزيرة النقل السابقة إيلين تشاو، اليوم الأربعاء، إلى مبنى الكابيتول لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.





يأتي ذلك بعد هجوم ماكونيل على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكدا أنه "حرض" الحشود التي اقتحمت مبنى الكونجرس و"شحنها بالأكاذيب".





كما وصل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى مقر الكونجرس لحضور حفل تنصيب الرئيس الـ 46 جو بايدن.









ورفض ترامب، حضور حفل التنصيب، كما رفض استقبال بايدن في البيت الأبيض.





وترك ترامب وزوجته ميلانيا رسالة للرئيس الجديد بايدن وزوجته.





وذكر مصدر مطلع أن الرسالة التي تركها ترامب الرئيس الـ 45 لأمريكا، ستبقى سرية ولن يتم الكشف عن فحواها.





ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.