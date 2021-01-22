جهاز صغير ورخيص ينقذ حياة مرضى كورونا في المنزل

واحد من ألغاز الإصابة بعدوى كوفيد-19، هي انخفاض مفاجئ لمستويات الأكسجين في الدم إلى بشكل خطير دون أن يلاحظ المريض، وهو المعروف باسم "نقص الأكسجة الصامت".





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فإن نتيجة لذلك ، يصل المرضى إلى المستشفى وهم في حالة صحية أسوأ بكثير مما كانوا يتصورون ، وفي بعض الحالات ، يكون قد فات الأوان للعلاج بشكل فعال.





لكن هناك حل سريع ورخيص لإنقاذ الحياة، وهو قياس التأكسج من خلال النبض، والذي يسمح للمرضى بمراقبة مستويات الأكسجين في المنزل، ويتم ذلك من خلال جهاز رخيص لا يتكلف أكثر من 20 جنيهًا إسترلينيًا.





وبحسب التقرير فإنه يجب على كل عائلة الآن الحصول على هذا الجهاز الصغير في المنزل، لمتابعة أي حالة لمرضى كورونا المعرضين لمخاطر عدوى عالية، ومن المعروف أن مستوى الأكسجين الطبيعي في الدم يتراوح بين 95٪ و 100٪.





وقال الدكتور مات إينادا كيم ، استشاري الطب الحاد في مستشفيات هامبشاير: "مع كوفيد-19 ، كنا ندخل المرضى الذين يعانون من مستويات الأكسجين في السبعينيات أو الثمانينيات المنخفضة أو المتوسطة".





حتى دشنت الدكتورة إنادا كيم الرائد الطبي لمشروع (جهاز أكسجة في كل منزل)، ويتم قياس التأكسج النبضي من خلال الإصبع المتوسط والذي يقيس مقدار الضوء الممتص من أجل حساب مستويات الأكسجين في الدم.





ويجب على الناس استخدامه بشكل مستمر حتى بدون ظهور أعراض كورونا للذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو لديهم مشكلة صحية، ويسجلون مستويات الأكسجين لديهم ثلاث مرات في اليوم.





إذا انخفضت مستويات الأكسجين إلى 93٪ أو 94٪ ، فيجب التحدث حينها مع الطبيب، أما إذا اخفض مستوى الأكسجين إلى أقل من 92٪، فيجب على الأشخاص الذهاب إلى المستشفى.