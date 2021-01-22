فى أكبر تراجع منذ 10 سنوات.. انخفاض أسعار المستهلك فى اليابان

انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في اليابان بنسبة 1 %خلال شهر ديسمبر عن العام السابق، مسجلا أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 سنوات، بسبب برنامج دعم السفر وانخفاض أسعار الطاقة.
وأوضح تقرير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، أن القراءة تمثل الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، وكانت بعيدة جدًا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من سبع سنوات.
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وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 5ر33 % عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة الترويج للسفر في يوليو لتنشيط الاقتصادات المحلية وصناعة السياحة التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.
كما انخفضت أسعار المستهلك في عام 2020 بنسبة 2ر0 % في المتوسط، مسجلة أول انخفاض في أربع سنوات.
وأوضح تقرير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، أن القراءة تمثل الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، وكانت بعيدة جدًا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من سبع سنوات.
أقرأ ايضا ..أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 22-1-2021
وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 5ر33 % عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة الترويج للسفر في يوليو لتنشيط الاقتصادات المحلية وصناعة السياحة التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.
كما انخفضت أسعار المستهلك في عام 2020 بنسبة 2ر0 % في المتوسط، مسجلة أول انخفاض في أربع سنوات.