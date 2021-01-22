أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 22-1-2021

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.70 جنيه للكيلو، البطاطس بين 1 و 1.70جنيه ، البصل بين 3 و 5 جنيهات.
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وسجلت الكوسة بين 1.5 و 4.25 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 إلى 4 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3 جنيه .
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيهات.
فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيهات.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 14 جنيها للكيلو.
وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 3 و 5 جنيهات للكيلو .
وسجل سعر كيلو الرومان بين 4 و 7 جنيهات ، فراولة بين 6 و 9 جنيهات ، يوسفى بين 2.5 و 5 جنيهات.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.70 جنيه للكيلو، البطاطس بين 1 و 1.70جنيه ، البصل بين 3 و 5 جنيهات.
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وسجلت الكوسة بين 1.5 و 4.25 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 إلى 4 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3 جنيه .
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيهات.
فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيهات.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 14 جنيها للكيلو.
وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 3 و 5 جنيهات للكيلو .
وسجل سعر كيلو الرومان بين 4 و 7 جنيهات ، فراولة بين 6 و 9 جنيهات ، يوسفى بين 2.5 و 5 جنيهات.