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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:14 ص
سعر الخضراوات و الفاكهة
سعر الخضراوات و الفاكهة اليوم
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علياء فوزى
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.70 جنيه للكيلو، البطاطس بين 1 و 1.70جنيه ، البصل بين 3 و 5 جنيهات.

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وسجلت الكوسة بين 1.5 و 4.25 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 إلى 4 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 14 جنيها للكيلو.

وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 3 و 5 جنيهات للكيلو .

وسجل سعر كيلو الرومان بين 4 و 7 جنيهات ، فراولة بين 6 و 9 جنيهات ، يوسفى بين 2.5 و 5 جنيهات.


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