لمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن وسط المدينة بأسوان اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق وسط المدينة ( عباس فريد – الكورنيش وحتى أطلس ) ، ومناطق ( شرق البندر بالكامل – الشيخ هارون – خور المحمودية – المسلة – منطقة النفق – منشية النوبة – منطقة صالح حرب – الكسارة – الناصرية وما حولها ) وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 22/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 23/1/2021، وذلك نظرا لأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش بدءًا من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان الرياضى، مع الربط بالمحابس الجديدة، وتنفيذ عملية خطوط انحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحي.



وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.