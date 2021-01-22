فرصة ذهبية للسياحة.. تخفيضات شتي في مصر تصل لـ50%

كشف عبدالفتاح عاصي، مساعد وزير السياحة لشئون الفنادق، آخر مستجدات مبادرة "شتي في مصر"، مؤكدا أن المبادرة فرصة ذهبية لتنشيط السياحة الداخلية في ظل الظروف الحالية.





وأضاف عاصي، في مداخلة هاتفية مذاعة عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه من أهم أهداف المبادرة تنشيط وتدعيم السياحة الداخلية، متابعا أن أسعار تذاكر الطيران انخفضت 50%، كما أن سعر الإقامة في غرفة 5 نجوم يصل إلى 1500 جنيه في الليلة الواحدة.





وأوضح، مساعد وزير السياحة لشئون الفنادق، أن المبادرة توفر أسعار تذاكر طيران مقبولة، وفضلا على أن أسعار الإقامة في الفنادق في متناول مختلف الفئات، حيث هناك تنسيق بين وزارة السياحة والطيران والفنادق لتخفيض الأسعار.



