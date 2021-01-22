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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يحذر: سلالة كورونا الجديدة أكثر فتكا

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:28 م
جونسون: سلالة كورونا
جونسون: سلالة كورونا المتحورة أكثر فتكا
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قسم الخارجي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك بعض الأدلة تؤكد أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في بلاده "أكثر فتكا"، لكنه قال إن اللقاحات تظل فعالة.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي أن هناك أدلة على أن السلالة الجديدة تؤثر على ارتفاع نسبة الوفيات بين مصابي كورونا، وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.

من جانبه، حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من أن تفشي سلالة كورونا المتحورة المكتشفة في جنوب إفريقيا، بشكل واسع في المملكة المتحدة، يمكن أن يفسد حملة التطعيم في بريطانيا ويعيد البلاد إلى المربع الأول.

وفي منتصف ديسمبر، أعلنت بريطانيا رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى بنسبة قد تصل إلى 70%.

وسجلت السلطات الصحية في بريطانيا 1401 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1290 وفاة في اليوم السابق.

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