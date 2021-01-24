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مرأة

طريقة عمل الرواني باحترافية

الأحد 24/يناير/2021 - 03:01 ص
رواني
رواني
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل "رواني" بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الرواني ،كما أنها مناسبة للعشاء ومغذية ومفيدة لأفراد الأسرة .
 
مقادير رواني

5 بيض 
125 جرام سكر 
2 جرام فانيليا 
150 جرام دقيق سمولينا 
150 جرام دقيق أبيض 
10 جرام بيكنج بودر الفورمة
25 جرام مادة دهنية 
100 جرام سمولينا 
التزيين
150 جرام جوز هند أبيض 
100 جرام مربى مشمش 
100 جرام جوز هند 
شوكولاتة السيرب
250 جرام سكر 
250 مل ليمون 

طريقة تحضير رواني

* يوضع البيض في العجان ويضرب ثم يوضع السكر والفانيليا ثم الدقيق الأبيض ودقيق السمولينا ويخلط

طريقة عمل السيرب
* يوضع الماء والسكر على النار حتى يغلى ثم يضاف الليمون

* يوضع العجين في قالب مدهون بالسمنة ويدخل الفرن لمده 30 دقيقة

* يوضع السيرب الساخن على الرواني

طريقة التزيين
* تفرد المربى على الرواني ثم يرش جوز الهند الأبيض والشوكولاتة وتقدم
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