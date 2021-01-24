طريقة عمل الرواني باحترافية

يقدم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل "رواني" بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الرواني ،كما أنها مناسبة للعشاء ومغذية ومفيدة لأفراد الأسرة .
مقادير رواني
5 بيض
125 جرام سكر
2 جرام فانيليا
150 جرام دقيق سمولينا
150 جرام دقيق أبيض
10 جرام بيكنج بودر الفورمة
25 جرام مادة دهنية
100 جرام سمولينا
التزيين
150 جرام جوز هند أبيض
100 جرام مربى مشمش
100 جرام جوز هند
شوكولاتة السيرب
250 جرام سكر
250 مل ليمون
طريقة تحضير رواني
* يوضع البيض في العجان ويضرب ثم يوضع السكر والفانيليا ثم الدقيق الأبيض ودقيق السمولينا ويخلط
طريقة عمل السيرب
* يوضع الماء والسكر على النار حتى يغلى ثم يضاف الليمون
* يوضع العجين في قالب مدهون بالسمنة ويدخل الفرن لمده 30 دقيقة
* يوضع السيرب الساخن على الرواني
طريقة التزيين
* تفرد المربى على الرواني ثم يرش جوز الهند الأبيض والشوكولاتة وتقدم