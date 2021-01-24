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فن

ليلى علوى تستعيد شبابها بهذه الطريقة.. شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 02:29 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة جديدة لها من شبابها.

وعلقت ليلى علوى قائلة: "صور الابيض والأسود دايما مليانة حكايات وتفاصيل #ليلى_علوي".

وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، وغيرها من الأعمال.

كما قدمت عددا كبيرا من المسلسلات من بينها: "فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها. 

يذكر أن ليلى علوي لأب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتليفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.

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