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فن

محمد رمضان يتصدر التريند بكليب "مصباح علاء الدين"

الأحد 24/يناير/2021 - 03:50 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
تصدر النجم محمد رمضان، تريند "رقم ١" على يوتيوب بكليبه الغنائي الجديد "مصباح علاء الدين" الذي طرحه منذ ساعات عبر قناته الرسمية على يوتيوب. 

الأغنية تشهد الظهور الأول لابنة محمد رمضان الكبرى "حنين" التي شاركته بالغناء والتمثيل خلال الكليب. 

أغنية "مصباح علاء الدين" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل ووسام عبد المنعم، إخراج محمد سلامة، وتنفيذ شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، مدير تصوير وائل درويش، مهندس ديكور مارك وجيه، استايلست رغدة هلال، مونتير اسلام حسن، مدير إدارة الإنتاج شريف الأشقر، Line producer إكرام الطيب، إشراف عام محمود رمضان، Excutive producer هاجر حماد، إنتاج MR1 Production. 

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