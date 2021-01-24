بسبب كورونا.. البحرين: رصد 36.992 مخالفة عدم ارتداء الكمامة

أكد العميد الركن حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب البحرينية أهمية استمرار التقيد بتعليمات وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وإنجاح جهود مملكة البحرين في مواجهة الجائحة لخفض مستوى انتشار الفيروس، لافتا إلى أن هذه المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تكاتف المواطنين والمقيمين مع الحكومة للعبور إلى بر الأمان، داعيًا الجميع للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها للتصدي للفيروس.





وأوضح وفقا لصحيفة الوطن البحرينية، أن رئاسة الأمن العام ومن خلال المديريات والإدارات الأمنية مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا التي حددتها قرارات الحكومة على ضوء التعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع، حيث قامت شرطة المديريات في محافظات المملكة وإدارات وزارة الداخلية برصد 36,992 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية، واتخاذ 7,814 إجراءً للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 5,285 حملة توعوية.





وأضاف مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب بأن مديرية شرطة المحافظة الشمالية قامت بمخالفة 10,635 شخصًا لعدم ارتداء كمامة الوجه، واتخاذ 1,692 إجراءً للمحافظة على معايير التباعد الاجتماعي، إلى جانب القيام بــ 1,194 حملة توعوية. فيما قامت مديرية شرطة محافظة العاصمة بتنفيذ 2,023 حملة توعوية حول معايير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام، كما حررت 6,938 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، واتخذت 531 إجراءً للمحافظة على معايير التباعد الاجتماعي. كما نفذت مديرية شرطة محافظة المحرق عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم اتخاذ 1,664 إجراءً للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، وتحرير 8,193 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، كما قامت شرطة المديرية بـ 1,401 حملات توعوية ميدانية في مختلف مناطق المحافظة.





واستمرت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بتوعية المواطنين والمقيمين عبر تنفيذ 667 حملة، ورصد 4,836 مخالفة عدم ارتداء الكمامة، واتخاذ 3,124 إجراء للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، فيما قامت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام في إطار دورها بدعم الجهود المبذولة لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بتحرير 6,293 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه واتخاذ 803 إجراءات لتحقيق معايير التباعد الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة.