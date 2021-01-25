محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع تراكمات القمامة من ترعة الشرقاوية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اعمال رفع الاتربه وتراكمات القمامه من علي ترعه الشرقاوية بميت حلفا بقليوب، وناتج تطهير ترعة ميت حلفا بطريق ميت حلفا / الطريق الدائرى حيث تم ازالة الآف اطنان الاتربه وتمهيد الطريق امام حركة المرور وهذا حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.









وأكد المحافظ، أن المنطقة ستشمل تطوير شاملا خلال الفترة المقبلة من خلال تدبيش الترعة ورصف الطريق من الجانبين ورفع كفاءة وإصلاح الكوبري الحديدي على الترعة لعبور المشاة والسيارات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري لرفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل.





وكان محافظ القليوبيه قد اجرى بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات بشوارع حى شرق شبرا الخيمة والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرور، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

واستهل المحافظ بتفقد اعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على 2000 شجرة على ترعة الإسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة والرتش ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لازالة تراكمات القمامة.





واستكمل المحافظ جولته بتفقد اعمال رفع 400 طن من مخلفات البناء والرتش وإزالة ساحة انتظار سيارات تعوق الطريق بشارع 25 بالقطاوي موجها بعمل محاضر للمواطنين الذين يقومون بإلقاء مخلفات البناء فى الأراضي الفضاء والطريق العام.





وشن المحافظ حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط أكثر من 35 شيشة بثلاث كافتيريات بشارع الشابوري ، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقهم وتشميعهم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما وجه المحافظ بفتح شارع 23 يوليو بعد أن تم رفع جميع الاشغالات بالشارع واصدر تعليمات بعمل محاضر للمحال الذين يقومون بافتراش بضائعهم واستغلال الأرصفة والشوارع .





واختتم المحافظ جولته بمتابعة اعمال رفع مخلفات القمامة والأتربة بشارع المرجوشي ببهتيم اسكو موجها بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.