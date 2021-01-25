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فن

معمل البحر الأحمر السينمائي يفتح باب استقبال مشاريع الأفلام

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:20 م
معمل البحر الأحمر
معمل البحر الأحمر السينمائي
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل للاشتراك في الدورة الثانية من معمل البحر الأحمر، بالتعاون مع معمل تورينو فيلم لاب.

ويهدف المعمل هذا العام إلى استقطاب 12 مشروعًا، 6 من السعودية، و6 من جميع أنحاء العالم العربي، ويشارك عن كل فريق سينمائي فريق من منتج ومخرج، إضافةً إلى الكاتب في حال ارتباط العمل به.

وتقبل المشاريع في كافة مراحل تطويرها، باعتبار أن البرنامج يغطي العملية الإنتاجية بشكل متكامل، مع التركيز على النواحي الإبداعية، التي تستهدف المخرج والكاتب، إضافة إلى الشق الخاص بالمنتجين.

وعلقت مديرة معمل البحر الأحمر جمانة زاهد: "متشوقون لاستقبال المجموعة الجديدة من المشاركين، ونأمل أن ندعم المزيد من الأفلام للوصول إلى شاشات السينما، لا سيما في هذه الأوقات المضطربة".

يذكر أن باب المشاركة مفتوح للمخرجين في أول أو ثاني تجاربهم السينمائية لفيلم روائي طويل، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 27 فبراير المقبل.
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