محافظ البنك المركزي السعودي الجديد.. من هو فهد المبارك؟





أصدر العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.





ويعد فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المُبارك من أبرز الشخصيات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث درس في جامعة "ساوثرن ميثوديست" بولاية دالاس الأمريكية وتخرَّج منها عام 1981، وحصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية؛ ثم على شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية عام 1982 من الجامعة ذاتها.





كما حصل فهد المبارك على ماجستيرٍ في المُحاسبة المالية والضرائب من جامعة هيوستن الأمريكية عام 1989، وعلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة 1990، ونال درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال في مجال التشغيل والإنتاج عام 1991 من الجامعة نفسها، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.





أما عن المناصب التي شغلها، فكان أول منصب يتولاه هو مدير عام شركة "رنا للاستثمار" سنة 1992، وبقي في هذا المنصب حتَّى عام 2000، ثم شغل منصب عضو مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار"، وذلك من عام 1995 وحتَّى عام 2000.





وفي الفترة ما بين عامي 1996 و1997، شغل المبارك منصب عضو مجلس إدارة العالمية للتأمين، وبعد ذلك بعام أصبح عضوًا لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وذلك حتى عام 2003





وحتى عام 2005، شغل منصب عضو مجلس الشورى، كما شارك في عضوية الفريق السعودي للتفاوض مع شركات النفط العالمية لمشروعات الغاز في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال عامي 2000 و2001.





كما شغل منصب مُحافظ مؤسسة "النقد العربي السعودي" خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2016، وعين عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وعضوًا في لجنة الاستثمار؛ وذلك في عام 2017.





يشغل الفهد حاليًا منصب الأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، كما عينه الملك سلمان مُستشارًا في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير.



