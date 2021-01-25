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منوعات

شركة موديرنا تعلن فاعلية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:37 م
صدى البلد
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أحمد شريف

زعمت شركة موديرنا اليوم، أن لقاحها لفيروس كورونا  له نفس الفعالية في الحماية من متغير الفيروس الجديد كما كان في الإصدارات القديمة من المرض.


وفي دفعة كبيرة لبرنامج التطعيم البريطاني، قالت الشركة الأمريكية إن الاختبارات المعملية وجدت أن سلالة الفيروس الجديدة "ليس له تأثير كبير" على اللقاح.


ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، انتجت بريطانيا 17 مليون جرعة من لقاح موديرنا والتي كانت فعالة بنسبة 95 في المائة في منع سلالة كوفيد الأصلية ومن المقرر أن يصلوا في الربيع.


وأخذ الباحثون عينات دم من المرضى الذين تلقوا اللقاح وعرضوهم لمختلف السلالات المتحولة للفيروس.


ووجدوا أنه لا يزال يوفر مستويات وقائية من المناعة ضد Covid-19 ، لكنهم اعترفوا بأن اللقاح قد يكون أقل فاعلية بست مرات ضد البديل الجنوب أفريقي الذي يسبب قلقًا دوليًا.

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