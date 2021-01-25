خالد الجندي: أستعد للرحيل عن هذه الدنيا والموت أصبح أحب أمنية لي

وأضاف « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، قائلا: «الحمد الله لا فيه مناصب ولا عاوزها ولا هتحصل ولا هقبلها ..خلصت القصة بالنسبة ليا»، منوهًا بأنه حتى فى حال عرض أية مناصب عليه لن يقبلها، لأنه يستعد للرحيل عن هذه الدنيا ويبذل كل ما فى طاقته من أجل خدمة الإسلام والبشرية جمعيًا.





وتابع: «أنا بجهز نفسى للآخرة وأسال الله عز وجل أن يتقبل منى ويحسن ختامنا..مناصب أيه ربنا يهديكم»، مؤكدًا في نعيه للراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أنها كانت تعمل للآخرة، ورحيلها يعد فقدان لهرم من أهرامات الخير وعلامة من علامات الخير، وقد أدت رسالتها بخير وهذه السيدة تهون علي ما سيأتى، لأن الحقيقة الموت بالنسبة لى أنا شخصيًا صار أكثر أمنية إلى نفسى لأن الواحد إن شاء الله سيلقى هؤلاء الصالحين.





وأوضح أن الموت أصبح أكثر أمنية على نفسه وأحب إليه الآن، قائلًا: والله أحبه وانتظره على أمر من الصبر وربنا يصبرنا على ما بقى لنا من العمر.. انتظر الدور الكريم اللى ربنا الكريم يختم لنا بخاتمة السعادة ونسلم الراية لكم ونتوكل على الله.





وكان في بداية حلقة اليوم ، قد نعى