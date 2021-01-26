طريقة عمل كوكيز بالتوفي

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كوكيز سريع بالتوفي، التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة ، خاصة أنها مفيدة لإعطاء الطاقة عن طريق حلوى مضمونة بعيدا عن اضرار المواد الحافظة والملونة.
مقادير كوكيز سريع بالتوفي
4 كوب بسكوت مطحون
ربع كوب جوز هند
1 علبة حليب مكثف محلى
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 علبة حليب مكثف مغلي لمدة ساعتين
للوجه
بندق مجروش شوكولاتة كريمي للوجه
طريقة تحضير كوكيز سريع بالتوفي
-يخلط البسكوت مع جوز الهند والقرفة والبندق المجروش – حسب الرغبة – واللبن المكثف المحلى المغلى واللبن المكثف حتى الحصول على عجينة
-تشكل فى قوالب سيليكون صغيرة
- توضع فى الثلاجة لتتماسك
-يزين الوجه بالشوكولاتة الكريمى والبندق المجروش والبسكوت المطحون وتقدم.