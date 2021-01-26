طريقة عمل كوكيز بالتوفي

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كوكيز سريع بالتوفي، التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة ، خاصة أنها مفيدة لإعطاء الطاقة عن طريق حلوى مضمونة بعيدا عن اضرار المواد الحافظة والملونة.





مقادير كوكيز سريع بالتوفي





4 كوب بسكوت مطحو ن

ربع كوب جوز هند

1 علبة حليب مكثف محلى

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 علبة حليب مكثف مغلي لمدة ساعتين





للوجه

بندق مجروش شوكولاتة كريمي للوجه





طريقة تحضير كوكيز سريع بالتوفي





-يخلط البسكوت مع جوز الهند والقرفة والبندق المجروش – حسب الرغبة – واللبن المكثف المحلى المغلى واللبن المكثف حتى الحصول على عجينة





-تشكل فى قوالب سيليكون صغيرة





- توضع فى الثلاجة لتتماسك



