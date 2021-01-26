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مرأة

طريقة عمل كوكيز بالتوفي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:01 ص
كوكيز بالتوفى
كوكيز بالتوفى
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كوكيز سريع بالتوفي، التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة ، خاصة أنها مفيدة لإعطاء الطاقة عن طريق حلوى مضمونة بعيدا عن اضرار المواد الحافظة والملونة.

مقادير كوكيز سريع بالتوفي

4 كوب بسكوت  مطحون
ربع كوب جوز هند 
1 علبة حليب مكثف محلى 
1 ملعقة صغيرة قرفة 
1 علبة حليب مكثف مغلي لمدة ساعتين

للوجه
بندق مجروش شوكولاتة كريمي للوجه

طريقة تحضير كوكيز سريع بالتوفي

-يخلط البسكوت مع جوز الهند والقرفة والبندق المجروش – حسب الرغبة – واللبن المكثف المحلى المغلى واللبن المكثف حتى الحصول على عجينة

-تشكل فى قوالب سيليكون صغيرة

- توضع فى الثلاجة لتتماسك

-يزين الوجه بالشوكولاتة الكريمى والبندق المجروش والبسكوت المطحون وتقدم.
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