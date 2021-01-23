طريقة تحضير ميني تشيز كيك.. خطوة بخطوة

تعد التشيز كيك من الحلويات التي تحتوي على مزيج مختلف من النكهات، مما يميزها لدى العديد من الأشخاص، ويحرصون على تناولها بشكل مستمر.
ولذلك نقدّم لكم طريقة عمل ميني تشيز كيك للشيف أميرة شنب:
مقادير ميني تشيز كيك شوكولاتة
للأرضية1 كوب بسكوت شوكولاتة مطحون
2 ملعقة كبيرة زبدة
للحشوة
340 جرام جبنة كريمي
نصف كوب سكر
2 ملعقة كبيرة كاكاو خام
ربع كوب ساور كريم
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
2 بيض
60 جرام شوكولاتة طهي
لجناش الشوكولاتة
100 جرام شوكولاتة طهي
ثلث كوب كريمة
ثلاثة أرباع كوب كريمة لباني
3 ملعقة كبيرة سكر بودرة
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
للزينة
توت أحمر
فراولة
شوكولاتة مبشورة
طريقة تحضير ميني تشيز كيك شوكولاتة
البسكويت
* يوضع في صينية كاب كيك مبطنة بورق كاب كيك كأرضية للتشيز كيك
* تخبز في الفرن 5 دقائق على درجة حرارة 325، ويترك جانبا
* ثم يترك ليبرد
الحشوة:
* يخفق البيض، السكر، والفانيليا
* تضاف الساور كريم، الجبنة والملح ونقلب
* يضاف الكاكاو و60 جم من الشيكولاتة المذابة
* ثم يوضع الخليط في صينية الكاب كيك فوق طبقة البسكوت
* تخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 300
* تترك لتبرد ثم توضع في الثلاجة لتتماسك جيدا
للجناش:
* تخلط جميع المكونات معا على النار مع التقليب حتى يغلظ القوام
* يترك ليبرد تماما ويزين بالكاب كيك والتوت الأحمر