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طريقة عمل تشيز كيك بوصفات مختلفة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:46 م
طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك
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نهى هجرس
تعد التشيز كيك من الحلويات المميزة والمختلفة، فهي تحتوي على العديد من المكونات المختلفة، وتضيف طعما شهيا ومختلفا للحلويات، ويمكن إعداد التشيز كيك بالعديد من الوصفات المختلفة.

مقادير تشيز كيك الجيلي
بسكوت سادة 
زبدة 
كريمة لباني 
جبنة كريمة 
لبن مكثف 
بودرة 
كريم شانتي 
2 باكو جيلي بالفراولة 
4 كوب ماء 
كريمة مخفوقة 
كريز 

طريقة تحضير تشيز كيك الجيلي
* تسيح الزبدة وتضرب فى الكبة مع البسكوت

* يفرد الخليط فى صينية وتوضع فى الثلاجة لتتماسك

* يخلط الجيلى مع 2 كوب ماء ساخن ثم يضاف 2 كوب ماء بارد ويقلب كل الخليط

* تخفق بودرة الكريم شانتي مع الماء البارد أو اللبن (كل 50 جرام بودرة كريم شانتي مع 100 مل ماء) ثم يوضع الخليط في الثلاجة ليبرد

* تخلط الجبنة الكريمة مع اللبن المكثف والكريمة اللبانى

* يوضع الخليط في الثلاجة ليتماسك

* يفرد خليط الجبنة على طبقة البسكوت

* يرص البسكوت على جوانب الصينية

* توضع في الثلاجة لتتماسك

* يزين الوجه بوردات الكريم شانتي

* يقدم التشيز كيك بالجيلي


وصفة أخرى لعمل التشيز كيك
مقادير تشيز كيك بالكريم كراميل
2 كوب بسكوت مطحون 
نصف كوب زبدة سايحة 
2 ظرف كريم كراميل 
2 كوب لبن 
كوب سكر بودره 
كوب قشطة 
ربع كيلو جبنة قريش 
3 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة 
نصف كوب ماء ساخن 

طريقة تحضير تشيز كيك بالكريم كراميل
* إخلطى البسكوت بالزبدة وضعيه فى أرضية قالب وإضغطى عليه وضعيه فى الثلاجة ليتماسك

* سخنى بودرة الكريم كراميل مع اللبن على النار

* أضربى فى الخلاط الكريم كراميل والجبنة والقشطة والسكر البودرة

* إذيبى الجيلاتين فى الماء الساخن ثم أضيفيه للخليط فى الخلاط

* صبى الخليط على قاعدة التشيز كيك وضعيها فى الثلاجة تى تتماسك ثم قطعيها وقدميها

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