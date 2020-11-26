طريقة عمل تشيز كيك بوصفات مختلفة

مقادير تشيز كيك الجيلي

بسكوت سادة

زبدة

كريمة لباني

جبنة كريمة

لبن مكثف

بودرة

كريم شانتي

2 باكو جيلي بالفراولة

4 كوب ماء

كريمة مخفوقة

كريز





طريقة تحضير تشيز كيك الجيلي

* تسيح الزبدة وتضرب فى الكبة مع البسكوت





* يفرد الخليط فى صينية وتوضع فى الثلاجة لتتماسك





* يخلط الجيلى مع 2 كوب ماء ساخن ثم يضاف 2 كوب ماء بارد ويقلب كل الخليط





* تخفق بودرة الكريم شانتي مع الماء البارد أو اللبن (كل 50 جرام بودرة كريم شانتي مع 100 مل ماء) ثم يوضع الخليط في الثلاجة ليبرد





* تخلط الجبنة الكريمة مع اللبن المكثف والكريمة اللبانى





* يوضع الخليط في الثلاجة ليتماسك





* يفرد خليط الجبنة على طبقة البسكوت





* يرص البسكوت على جوانب الصينية





* توضع في الثلاجة لتتماسك





* يزين الوجه بوردات الكريم شانتي



