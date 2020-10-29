شهية و لذيذة .. طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة

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مقادير تشيز كيك بالشوكولاتة





تشيز كيك بالشوكولاتة

علبة بسكوت شاي

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة كاكاو

1 ملعقة قرفة

2 علبة جبنة كريمي

150 جرام زبدة

نصف كوب شوكولاتة مذوبة

نصف كوب زبادي

5 بيض

1 كوب سكر

فانيلا

كريمة مخفوقة





- للزينة

لوز شرائح





طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة





-يخلط البسكويت مع الزبدة المذابة ثم يقلب جيدًا، وبعدها يوضع في قالب التشيز كيك

-يدخل الثلاجة حتى يتجمد





لعمل الخلطة

-في الخلاط تخلط الجبنة مع الزبادي، ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا والشكولاتة المذابة ويخلطوا جيدًا

-يخرج القالب من الثلاجة ثم يضاف عليه الخليط

- يوضع في الفرن لمدة 40 دقيق ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد

-يوضع في الثلاجة حتى يتماسك ثم يزين بالبسكويت وصوص الشكولاتة

-ويقدم



