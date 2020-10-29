شهية و لذيذة .. طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة

تشيز كيك بالشوكولاتة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة .
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مقادير تشيز كيك بالشوكولاتة
تشيز كيك بالشوكولاتة
علبة بسكوت شاي
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة كاكاو
1 ملعقة قرفة
2 علبة جبنة كريمي
150 جرام زبدة
نصف كوب شوكولاتة مذوبة
نصف كوب زبادي
5 بيض
1 كوب سكر
فانيلا
كريمة مخفوقة
- للزينة
لوز شرائح
طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة
-يخلط البسكويت مع الزبدة المذابة ثم يقلب جيدًا، وبعدها يوضع في قالب التشيز كيك
-يدخل الثلاجة حتى يتجمد
لعمل الخلطة
-في الخلاط تخلط الجبنة مع الزبادي، ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا والشكولاتة المذابة ويخلطوا جيدًا
-يخرج القالب من الثلاجة ثم يضاف عليه الخليط
- يوضع في الفرن لمدة 40 دقيق ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد
-يوضع في الثلاجة حتى يتماسك ثم يزين بالبسكويت وصوص الشكولاتة
-ويقدم