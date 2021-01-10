بـ 20 جنيها .. طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي

تنضم " تشيز كيك" لقائمة الحلويات الغالية نظرا لمكوناتها، وما يجعل هناك صعوبة في تحضيرها بالمنزل بطريقة موفرة وبسيطة دون تكاليف الجبنة الكريمي والفاكهة والبسكويت مرتفعي الثمن.





لهذا نقدم اليوم حلولا سريعة وبدائل لتحضير تشيز كيك موفرة بتكلفة لا تتخطى الـ20 جنيها، وذلك بنصيحة الشيف نجلاء الشرشابى، في برنامجها "على قد الإيد" على شاشة سي بي سي سفرة.





تشيز كيك. من الممكن استبدال مكونات تشيز كيك الأصلية الغالية والاعتماد على المكونات التالية لأنها ستوفر كثيرًا في الميزانية دون أن تؤثر على طعم أو شكل





بدائل الجبنة الكريمي

- استبدال الجبنة الكريمي بأي نوع جبنة بيضاء عادية، ولكن يجب أن تكون خالية من الملح، أو الاعتماد على الجبنة القريش الدلعة وإذا كانت مالحة تنقع في مياه لمدة يوم كامل ثم تصفى جيدا ويبدأ تحضيرها في طبقات تشيز كيك.

- تحضير خليط مكون من 3 أكواب لبن ونصف كوب سكر ونصف كوب دقيق سميد وملعقة نشا، وخلطهم جيدا أولا ثم رفعهم على النار حتى يتماسك قوامهم، ليكون هذا بديلا موفرا للجبن الكريمي، ويتم وضع الخليط على طبقة البسكويت المطحون أو الكيك المفتت.





بدائل بسكويت تشيز كيك

مكونات تشيز كيك، أو حتى إذا كان بسكويت العيد بالنشادر فإنه يصلح أيضا للوصفة. - استغلال أي بواقي بسكويت الشاي أو الخاص بالأطفال ولكن لابد أن يكون سادة وطحنه ووضعه ضمن، أو حتى إذا كان بسكويت العيد بالنشادر فإنه يصلح أيضا للوصفة.

- تجميع بواقي الكيك الجافة المخزنة المتواجدة لدينا بالفعل وتفتيتها جيدا وضغطها وكبسها جيدا لتكون بديل طبقة البسكويت.





بدائل المربى

- من الممكن الاستغناء عن وضع المربى في تشيز كيك وتحضير طبقة جيلي سميك القوام ليحل محلها بأقل تكاليف.

و لتحضير الجيلي السميك توضع نصف كمية المياه المعتادة لإعداده هو ما يجعله ثقيل القوام وجيد التماسك فوق التشيز كيك.

- كما يمكن استبدال المربى أيضًا بتحضير أي نوع فاكهة رخيصة الثمن بطريقة البيوريه، كضرب الفراولة في الخلاط بدون مياه أو فرم وهرس الموز وهو ما يجعلهم أكثر تماسكا، ومن ثم يتم وضعهم كأحد طبقات التشيز كيك بدلا من المربى.



