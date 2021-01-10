بـ 20 جنيها .. طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي

تنضم "تشيز كيك" لقائمة الحلويات الغالية نظرا لمكوناتها، وما يجعل هناك صعوبة في تحضيرها بالمنزل بطريقة موفرة وبسيطة دون تكاليف الجبنة الكريمي والفاكهة والبسكويت مرتفعي الثمن.
لهذا نقدم اليوم حلولا سريعة وبدائل لتحضير تشيز كيك موفرة بتكلفة لا تتخطى الـ20 جنيها، وذلك بنصيحة الشيف نجلاء الشرشابى، في برنامجها "على قد الإيد" على شاشة سي بي سي سفرة.
من الممكن استبدال مكونات تشيز كيك الأصلية الغالية والاعتماد على المكونات التالية لأنها ستوفر كثيرًا في الميزانية دون أن تؤثر على طعم أو شكل تشيز كيك.
بدائل الجبنة الكريمي
- استبدال الجبنة الكريمي بأي نوع جبنة بيضاء عادية، ولكن يجب أن تكون خالية من الملح، أو الاعتماد على الجبنة القريش الدلعة وإذا كانت مالحة تنقع في مياه لمدة يوم كامل ثم تصفى جيدا ويبدأ تحضيرها في طبقات تشيز كيك.
- تحضير خليط مكون من 3 أكواب لبن ونصف كوب سكر ونصف كوب دقيق سميد وملعقة نشا، وخلطهم جيدا أولا ثم رفعهم على النار حتى يتماسك قوامهم، ليكون هذا بديلا موفرا للجبن الكريمي، ويتم وضع الخليط على طبقة البسكويت المطحون أو الكيك المفتت.
بدائل بسكويت تشيز كيك
- استغلال أي بواقي بسكويت الشاي أو الخاص بالأطفال ولكن لابد أن يكون سادة وطحنه ووضعه ضمن مكونات تشيز كيك، أو حتى إذا كان بسكويت العيد بالنشادر فإنه يصلح أيضا للوصفة.
- تجميع بواقي الكيك الجافة المخزنة المتواجدة لدينا بالفعل وتفتيتها جيدا وضغطها وكبسها جيدا لتكون بديل طبقة البسكويت.
بدائل المربى
- من الممكن الاستغناء عن وضع المربى في تشيز كيك وتحضير طبقة جيلي سميك القوام ليحل محلها بأقل تكاليف.
و لتحضير الجيلي السميك توضع نصف كمية المياه المعتادة لإعداده هو ما يجعله ثقيل القوام وجيد التماسك فوق التشيز كيك.
- كما يمكن استبدال المربى أيضًا بتحضير أي نوع فاكهة رخيصة الثمن بطريقة البيوريه، كضرب الفراولة في الخلاط بدون مياه أو فرم وهرس الموز وهو ما يجعلهم أكثر تماسكا، ومن ثم يتم وضعهم كأحد طبقات التشيز كيك بدلا من المربى.
مقادير تشيز كيك بالجيلي
3 كوب بسكويت سادة مطحون
نصف كيلو زبدة
ربع علبة جبنة قريش
2 كوب زبادي
نصف كوب سكر بودرة
نصف باكو لبن بودرة
كوب جيلي مشمش
نصف كوب ماء ساخن
طريقة تحضير تشيز كيك بالجيلي
* تسيح الزبدة وتقلب مع البسكوت المطحون وتشكل منها قاعدة فى صينية التشيز كيك
* يخلط الزبادي والجبنة واللبن البودرة وتضاف
* يقلب الجيلي مع الماء على النار ثم يضاف بعد أن يهدأ إلى طبقة الجبنة
* يضاف خليط الجبنة والجيلي ويترك ليتماسك فى الثلاجة
* توضع فى الثلاجة لمدة ليلة او حتى تمام التماسك وتقطع ثم تقدم