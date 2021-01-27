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حوادث

تأجيل محاكمة طبيب متهم بالتحرش بفتاة داخل عيادة خيرية بالشرقية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:24 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم تأجيل محاكمة طبيب متهم بهتك عرض فتاة، أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادة خيرية بدائرة قسم ثانى الزقازيق، لجلسة 24 فبراير المقبل للمرافعة.

 
فيما حضرت المجنى عليها الجلسة، وقام رئيس المحكمة بمواجهة المجنى عليها بالطبيب، وأقرت أمام المحكمة بقيامه بمحاولة تقبيلها بالقوة ووضع يده بموضع عفتها، فيما أنكر الطيب أمام المحكمة، وأقر أنه لم يقصد ذلك.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لقسم ثانى الزقازيق من " د. ش" 20 سنة مقيمة دائرة القسم، تتهم فيه " أ .ح" 39 سنة إخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومى بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها بعد انتهاء مواعيد عمله الرسمية.

وتبين من أقوال الفتاة فى المحضر انه أثناء توجها لعمل أشعة تليفزيونية بالعيادة الخيرية، قام الطبيب بوضع يده مكان عفتها وهتك عرضها، وتم القبض عليه، وبسؤاله أنكر الواقعة.

فيما تم عرض الفتاة على الطب الشرعى، وجاء التقرير فى سياق ما أقرت به، فيما أكدت تحريات مباحث قسم ثانى الزقازيق، صحة الواقعة على الطبيب، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 6675 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2020.
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