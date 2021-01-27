القومي للبحوث الفلكية: بدر الذئب في أقصى لمعان له .. غدًا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية نشهدها في سماء القاهرة اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م ، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9% ، وهو ما يعرف باسم "وولف مون" أو بدر الذئب ، خاصة عند القبائل الأمريكية ، لأن هذا الوقت من العام هو الوقت الذي تعوي فيه الذئاب الجائعة خارجاً.





وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن القمر سيبدو بدرا للرائي حتى يوم 29 يناير الجاري.





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وأضاف، أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة ، حيث لا يستطيع الرائي تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة ، وأشار إلى أن وقت البدر الكامل فسيكون اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 بعد غروب الشمس .





وكان القومي للبحوث الفلكية قد أوضح أنه كان هناك اقتران بين كوكبي المريخ وأورانوس مساء يوم الجمعة الماضي الموافق 22 من شهر يناير الجاري ، حيث تم مشاهدة هذه الظاهرة بعد غروب الشمس وحتى منتصف الليل .





وأكد المعهد أنه يقوم باستقبال جميع الأسئلة الواردة إليه من هواة الفلك، والإجابة عنها وكذلك استقبالهم بالمعهد لمشاهدة هذه الظواهر الطبيعية ، وضرورة عدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية .