مجلس جامعة أسوان يناقش إستعدادات إمتحانات الفصل الدراسي الأول .. صور

عقد مجلس جامعة أسوان اليوم الأربعاء جلسته رقم (102 ) برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة .





وناقش مجلس جامعة أسوان الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول حيث شملت فعاليات المجلس مناقشة خطة جامعة أسوان للاستعدادات لأعمال إمتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب ، مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات .









وأكد مجلس الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان ، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح إمتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.





ووافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى وظائف مدرس وأستاذ مساعد ومنح درجات علمية.





وعلي هامش انعقاد المجلس قدم الطالب إسلام يوسف رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة درع الاتحاد للدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة تقديرًا لجهوده المثمرة للإرتقاء بالجامعة ودعمه للأنشطة الطلابية خلال فترة السابقة وفي ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.





كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أستعرض أبرز المشروعات والفعاليات الثقافية الجارى تنفيذها بمختلف مدن ومراكز المحافظة في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا وذلك في إطار إهتمامه برعاية الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية التي يتم تنظيمها على أرض المحافظة.





واقرأ أيضًا :وأشاد اللواء أشرف عطية بالدعم اللامحدود والدور البناء الذى تقوم به الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف مختلف المراحل السنية من أبناء أسوان وهو الذى يساهم بشكل مباشر في نشر الفكر التنويري والتوعية الثقافية على الوجه الأكمل .