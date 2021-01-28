شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

تحدث الفنان اسر ياسين في الكثير من البرامج عن حبة للسيارات الكلاسيكية , و ظهر في العديد من الاعلانات و المسلسلات اخرها مسلسل بـ100 وش الذي عُرض رمضان الماضي، وكان طوال احداث المسلسل يستقل سيارة بنية اللون ورثها عن جده من والدته و هي سيارة شيفروليه امبالا .

و بالصدفة هذة السيارة ايضا ضمن سيارات لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت، وهي إمبالا موديل 1963 , و اشتهرت شفروليه إمبالا في ستينيات القرن الماضي كانت سيارة كابورلية أنيقة، واليوم تعرض في مزاد علني .





سياره الراحل كوبي براينت شيفروليه إمبالا موديل 1963 تم إعادة بناء المحرك باستخدام رؤوس Edelbrock مخصصة، وهي معروضة الآن للبيع في مزاد Goldin، والسعر وصل حاليًا إلى 160,000 دولار اي حوالي 2 مليون و 500.000 جنيه و تبقي ايام معدودة علي انتهاء المزاد .





سيارة براينت كانت مصممة خصيصًا له ، وكانت هدية من زوجته فانيسا براينت في أعياد الميلاد عام 2006، وتبدو نظيفة للغاية، حيث تم وصفها بأنها خالية من الصدأ في جميع أجزائها.





تتمتع السيارة بمزيج من اللونين الأرجواني والأزرق مع لمسات نهائية مثالية، وتتميز أيضًا بجنوط دايتون السلكية مقاس 13 بوصة تعزز من مظهر السيارة الخارجي الأنيق.



