بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة

طرح الوكيل المحلى للعلامات التجارية "شيفروليه، وأوبل، وإم جي" فى مصر، أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة ، بعد الزيادات الاخيرة التى شهدها السوق المصرى .
وحدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفروليه زيادة بمقدار 4 الاف جنيه على جميع الفئات وهي: "الفئة الأولى LS، و الفئة الثانية LT، و الفئة الثالثة Premmiere H/L سعة 5 مقاعد، و الفئة الرابعة Premmiere T/L سعة 7 مقاعد"، وجميعهم ينتمون الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C .
وتستمد السيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتضم السيارة شيفروليه كابتيفا مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة “LED”، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، والنظام الترفيهي مكون من (4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث)، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصية طي المقاعد .
وطرحت السيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بعدد من وسائل الامان، منها "نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS ، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية".
اما عن اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا بعد الزيادة الجديدة فتاتى كالتالي:
- الفئة الاولى اوتوماتيك / LS 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 329,990 جنيه
- الفئة الاولى اوتوماتيك / LT 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 354,990 جنيه
- الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 374,990 جنيه
- الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 394,990 جنيه