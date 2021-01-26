بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة

طرح الوكيل المحلى للعلامات التجارية " شيفروليه ، وأوبل، وإم جي" فى مصر، أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة ، بعد الزيادات الاخيرة التى شهدها السوق المصرى .





، و الفئة الثالثة Premmiere H/L سعة 5 مقاعد ، و الفئة الرابعة Premmiere T/L سعة 7 مقاعد"، وجميعهم ينتمون الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C . وحدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفروليه زيادة بمقدار 4 الاف جنيه على جميع الفئات وهي: "الفئة الأولى LS، و الفئة الثانية LT





وتستمد السيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتضم السيارة شيفروليه كابتيفا مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة “LED”، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، والنظام الترفيهي مكون من (4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث)، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصية طي المقاعد .





وطرحت السيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بعدد من وسائل الامان ، منها "نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS ، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية".





اما عن اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا بعد الزيادة الجديدة فتاتى كالتالي:





- الفئة الاولى اوتوماتيك / LS 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 329,990 جنيه

- الفئة الاولى اوتوماتيك / LT 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 354,990 جنيه

- الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 374,990 جنيه

- الفئة الاولى اوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 394,990 جنيه