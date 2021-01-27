شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

أعلن الوكيل المحلى للشركة شيفروليه وأوبل، وإم جي فى مصر عن طرح السيارات شيفروليه اوبترا موديل 2021 ، فى السوق المحلية ، والتى تعتبر من فئة السيارات السيدان .

وطرح الوكيل المحلى لشركة شيفروليه 4 فئات من السيارة اوبترا ، وهم الفئة الأولى A/T والفئة الثانية F/O و الفئة الثالثة H/L و الفئة الرابعة T/L .

وتستمد السيارة شيفروليه اوبترا قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 110″حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوى السيارة شيفروليه اوبترا على العديد من وسائل الامان منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

بالاضافة الى مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء.

وزودت بنظام ترفيهي مكون من راديو CD + USB + مخرج للصوت AUX، و4 سماعات، وبلوتوث ، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة .

اما عن سعر السيارة شيفروليه اوبترا الغير رسمية فى مصر بعد التخفيض جاء كالتالى:

- الفئة الاولى اوتوماتيك 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 196,000 جنيه

- الفئة الثانية اوتوماتيك / جميع الكماليات 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 202,000 جنيه

- الفئة الثالثة اوتوماتيك / هاي لاين 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 213,000 جنيه

- الفئة الرابعة اوتوماتيك / توب لاين 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 218,000 جنيه