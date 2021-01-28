أستاذ مناعة: إجازة نصف العام قللت من انتشار كورونا

قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة، إن إجازة منتصف العام كانت سببا في انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا وهذا يعكس مدى حرص الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا منوها انه مع ارتفاع درجات الحرارة سوف تقل الاعداد تدريجيا .





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وأضاف الدكتور خالد خلال تصريحاته لصدى البلد، ان الموجة الثانية من فيروس كورونا أسرع انتشارا وشراسة وأنه تم حدوث بعض الطفرات الجينية في بعض السلالات الجديدة من فيروس كورونا ومن أهمها السلالة الجديدة والتي ظهرت في انجلترا.





وأكد أبو شنب أنه تم ذلك في البروتين الشوكي الخارجي spike protein و لكن هذه الطفرات كانت في الربع الأخير من هذا البروتين و هو الجزء المرتبط بالغلاف البروتيني للفيروس وبالتالي لن يؤثر علي الجزء المستهدف من هذا البروتين والذي يرتبط به الأجسام المضادة الناتجة من استخدام التطعيمات المتاحة مشيرا إلى أن مثل هذه الطفرات لا تؤثر سلبا على استخدام التطعيمات المتاحة.





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وشدد أستاذ المناعة على أهمية التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون. .

وأشار الدكتور خالد إلى أن فيروس كورونا قد يصيب بعض الأشخاص في الجهاز الهضمي أو العصبي والتنفسي قائلا" محدش هينجا من كورونا إذا اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية "

واوضح ابو شنب ، إنه في ظل زيادة حالات الإصابة بكورونا في مصر ينتج عن ذلك حالة من التوتر على الطلاب مع تزايد الإصابات مما يضعف المناعة.

وتابع أنه علي جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.

وقدم الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:

_ الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

_ ممارسة الرياضية بشكل يومي

_ تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها

_ تناول البيض والجبن

_ تناول المكسرات بأنواعها

_ التوقف عن التدخين







