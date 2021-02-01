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أخبار العالم

مسئول بحريني: الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بشأن بنود اتفاقية العلا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
حث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البحريني محمد السيسي البوعينين، قطر على بذل جهودها لتنفيذ بنود اتفاق العلا، لتجاوز المرحلة السابقة وحل الملفات العالقة، وفق ما أفادت به وكالة أنباء البحرين.

والتقى البوعينين وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث أشاد البوعينين "بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية البحرينية، للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دول العالم والمنطقة، في إطار معتدل يحترم المبادئ الدولية، سعيا لرفع مستوى التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إلى آفاق أرحب".

وأضاف البوعينين : "البحرين ما زالت تقدم حسن النية وملتزمة ببنود اتفاقية "العلا" باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر، إلا أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بعد".

وبعد اتفاق العلا، جاء قرار فتح الحدود بين السعودية وقطر، واكد بيان العلا على أهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.


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