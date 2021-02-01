بـ 5 خطوات.. علاج كدمات العين عند الأطفال

خصوصا في السن الصغيرة بسبب اللعب والتحرك الزائد، وقد نحتاج إلى اللجوء لعلاج كدمات العين عند الأطفال للعديد من الأسباب والأمراض.

يصاب العديد من الأطفال بـ

ويمكن أن تتلاشى الكدمة من تلقاء نفسها، كما يمكن ببعض الإجراءات علاج كدمات العين عند الأطفال، وفي هذا الصدد يمكن اتخاذ إجراءات لتقليل الكدمات ومساعدة الكدمة على الشفاء بسرعة أكبر.





اقرأ أيضا | 9 طرق طبيعية لعلاج انتفاخ العين





الكدمات. ويمكن استخدام بعض طرق علاج كدمات العين عند الأطفال بواسطة بعض المكونات الطبيعية الطبيعية، مثل: وضع كمادات من البقدونس الطازج أو التدليك بالخل أو استخدام مرهم زهرة العطاس يمكن أن يقلل من

وفيما يلي سنقوم بذكر بعض الخطوات التي يمكن بدورها أن تقوم بعلاج كدمات العين عند الأطفال، والتي قد تقوم بالتخلص منها في وقت قصير بشكل ملحوظ، ومن أهمها:



1- وضع الثلج لمنع تسرب الدم إلى المنطقة والتسبب في المزيد من المشاكل، لا تضع كيس الثلج مباشرة على الجلد - استخدم منشفة شاي رقيقة أسفلها وقم بوضع الثلج لمدة 10 دقائق فقط في المرة الواحدة.





2- استمر في وضع الثلج كل 30 دقيقة أو نحو ذلك خلال الـ 24 ساعة الأولى .





3- حافظ على ارتفاع المنطقة، ويمكن علاج كدمات العين عند الأطفال بواسطة جعل طفلك يستلقي ويستخدم الوسائد قدر الإمكان لرفع الطرف المصاب أو جزء الجسم المصاب فوق مستوى القلب.





4- بعد 24 ساعة ، ضع كيسًا حراريًا على الكدمة لإزالة الدم المتجمع، واستخدام كيس قمح مسخن في الميكروويف سيفي بالغرض - أو زجاجة ماء ساخن.



