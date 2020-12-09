بدون أدوية.. تخلّص من دمل العين بـ 4 حيل مجربة

يُصاب الكثير من الأطفال بعدوى الدمامل مما يشكل لهم الكثير من الإزعاج .





إليك علاجات سريعة للتخلص من دمل العين من مطبخك بوصفات سهلة ومجربة يقدمها موقع "webmed



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تشمل أعراض الدمل عند الأطفال وهى ما يلي:



يمكن علاج دمل العين عند الاطفال بالطرق التالية







1.استخدم كمادة دافئة





2. نظف جفن الطفل بالماء والصابون





3.شامبو أطفال

خيار آخر هو استخدام محلول ملحي . يمكن أن يساعد في تعزيز الصرف وتحطيم الأغشية البكتيرية.





4. بالشاى الدافىء





بدلًا من استخدام كمادة قماش دافئة ، يمكنك استخدام كيس شاي دافئ. يعمل الشاي الأسود بشكل أفضل لأنه يساعد في تقليل التورم وله بعض الخصائص المضادة للبكتيريا.

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