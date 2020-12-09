بدون أدوية.. تخلّص من دمل العين بـ 4 حيل مجربة

يُصاب الكثير من الأطفال بعدوى الدمامل مما يشكل لهم الكثير من الإزعاج .
إليك علاجات سريعة للتخلص من دمل العين من مطبخك بوصفات سهلة ومجربة يقدمها موقع "webmed
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تعد معظم الدمامل ناتجة عن الإصابة بالجرثومة وتدخل هذه الجرثومة الجسم من خلال فتحات صغيرة أو جروح صغيرة في الجلد.
عادة لا تحتاج الدمامل إلى عناية فورية طارئة.. ومع ذلك ، إذا كان طفلك سيئة ويعانى من ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مع العدوى، فسيحتاج إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.
تشمل أعراض الدمل عند الأطفال وهى ما يلي:
ألم وتورم
زيادة إنتاج الدموع
قشرة تتشكل حول الجفن
وجع وحكة
يمكن علاج دمل العين عند الاطفال بالطرق التالية
1.استخدم كمادة دافئة
لعلاج دمل العين عند الاطفال الضغط الدافئ هو الطريقة الأكثر فعالية لعلاج الدمل. يساعد الدفء على إخراج القيح إلى السطح ، ويذيب القيح والزيت حتى يمكن تصريف الدمل بشكل طبيعي.
بلل منشفة نظيفة بالماء الدافئ. تأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا. اعصر قطعة القماش حتى تصبح رطبة ولكن لا تقطر. ثم ضعه برفق على عين طفلك لمدة 5 إلى 10 دقائق. لا تضغط على الدمل أو تحاول ثقبه.
يمكنك القيام بذلك ثلاث إلى أربع مرات كل يوم.
2. نظف جفن الطفل بالماء والصابون
ينصح بتجنب المواد الكيميائية الاصطناعية القاسية عند تنظيف منطقة العين يعد الجلد المحيط بالعيون أرق بكثير من باقي الوجه. لذلك ، عليك توخي الحذر الشديد مع المنتجات التي تضعها على منطقة عينيك .
3.شامبو أطفاليمكنك أيضًا اختيار شامبو أطفال خالٍ من الدموع وخلطه بقليل من الماء الدافئ. استخدمه بقطعة قطن أو قطعة قماش نظيفة لمسح جفونك برفق سواء انت أو طفلك . يمكنك القيام بذلك كل يوم حتى يختفى الدمل . يساعد تنظيف جفونك أيضًا على منع الاصابة بالدمل فى المستقبل
خيار آخر هو استخدام محلول ملحي . يمكن أن يساعد في تعزيز الصرف وتحطيم الأغشية البكتيرية.
4. بالشاى الدافىء
بدلًا من استخدام كمادة قماش دافئة ، يمكنك استخدام كيس شاي دافئ. يعمل الشاي الأسود بشكل أفضل لأنه يساعد في تقليل التورم وله بعض الخصائص المضادة للبكتيريا.
أضف الماء المغلي إلى الكوب ، ثم أسقط كيس شاي فيه ، كما لو كنت تحضر الشاي للشرب. دع الشاي ينقع لمدة دقيقة واحدة. انتظر حتى يبرد كيس الشاي بدرجة كافية لوضعه فوق عينك ، ثم اتركه على عينك لمدة 5 إلى 10 دقائق. استخدم كيس شاي منفصل لكل عين.
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