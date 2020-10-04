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مرأة

أسرع علاج لـ انتفاخ العين المجهدة بأقل التكاليف

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
علاج انتفاخ العين
علاج انتفاخ العين
أسماء عبد الحفيظ

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة انتفاخ العين المجهدة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك اكتشاف أفضل علاج لتساقط الشعر وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.

البابونج أو الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأحمر:

يحتوي البابونج على مادة مضادة للالتهابات. يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على الحمض الأحمر الذي يساعد في تهدئة المنطقة المحيطة بالعين ، والتخلص من الانتفاخات ، فالشاي الأحمر يحتوي على مادة الكافيين التي تعمل على تماسك الأوعية الدموية ، ويقلل من الالتهاب ، لتحضير المنتج ، املأ الأكياس (البابونج ، الشاي الأحمر أو الأخضر) في ماء مغلي لمدة 3 دقائق ، ثم ضعي الأكياس في الثلاجة حتى تبرد ، وضعيها على عينيك لمدة 15 دقيقة.

ملاعق باردة:

تستخدم الملاعق الباردة لتضييق الأوعية الدموية ، أو أي تورم في الجفون.

خذي 4 ملاعق كبيرة فقط ضعيها في مكعبات الثلج ، بعد أن تبرد ضعي كل ملعقة على عينك حتى تدفئ الملعقة الباردة ، انقلي الملاعق الباردة على عينيك ، كرري بعد هذه العملية حتى تختفي.

حليب بارد:

وفقًا لنظرية درجة الحرارة التي تم إجراؤها في الملاعق الباردة ، فإن هذه الطريقة تشبه إنهاء النتيجة. ضعي الحليب المجمد في طبق عميق ، مع قطعتين من الثلج ، يمكنك استخدام قطعة من القطن لوضعه على عينيك ، حتى تدفئ قطعة القطن. كرر العملية أيضًا بعد العملية أكثر من مرة.

شرائح الخيار:

قديمة لكنها فعالة ، ويمكنك إيقاف التورم أو الالتهابات ، لأن هذا الخيار يحتوي على مادة قابضة ، لها علاج فعال لحل مشاكل العين.

نقطع الخيار إلى شرائح متوسطة السماكة ، ضع الشرائح على لوح التزلج حتى تبرد. ثم ضعيها على عينيك لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة ، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

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