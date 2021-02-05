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رياضة

شوبير يوجه رسالة لحفيظ دراجي وخليل البلوشي بسبب مباراة الأهلي والدحيل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:47 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم

وجه أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق الشكر للمعلقين خالد البلوشي و حفيظ دراجي بعد التعليق مباراة الأهلي والدحيل القطري بكأس العالم للأندية.

‏وغرد شوبير حسابه بتويتر قائلا "تحية واجبه للزميلين العزيزين حفيظ دراجي وخليل البلوشي علي الحيادية التامة في التعليق علي مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية.


وفاز الأهلي أمس على منافسه الدحيل القطري  بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف  في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة

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