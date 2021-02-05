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فن

المواطن مصري.. الأرض.. والطريق إلى إيلات.. أشهر أفلام عزت العلايلي السينمائية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:09 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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محمد نبيـل
غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير عزت العلايلي بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة في الدراما التلفزيونية والسينما، وترك بصمته عبر السنوات.

شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.


وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.

وخلال الثمانينات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.

أما عن أخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.


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