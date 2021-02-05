القوى العاملة: صرف 1.1 مليار جنيه إعانات لـ411 ألف عامل بـ3602 منشأة

كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و 104 ملايين و900 ألف جنيه، استفاد منها 411 آلاف و366 عاملًا، يعملون فى 3602 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.





وقال الوزير : إن المجلس وافق علي صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية ، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة .





كما وافق المجلس على صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.





جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.





وقدم الوزير الشكر لأعضاء المجلس الجدد ، والأعضاء الذين سبقوهم في تمثيل الجهات المختلفة المشاركة في مجلس إدارة الصندوق ، كما تم مناقشة الموقف المالي للصندوق وماتم صرفه في الربع الأخير من السنة المنقضية ، ومقارنة الفعلي بما تم استهدافه .





وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.











