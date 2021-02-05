تفاصيل القبول ببرنامج الساعات المعتمدة بـ تجارة إنجليزي القناة

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية التجارة عن بدء القبول ببرنامج الساعات المعتمدة لشعبة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني ( ريبع 2021) من العام الجامعي 2020 – 2021.





وأضاف زكى أن القبول بهذا البرنامج للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة دفعة 2020 الراغبين في التحويل من أى كلية من كليات الجامعة أو الراغبين في التحويل من أى كلية من الكليات المناظرة أو غير المناظرة بأي جامعة من الجامعات الحكومية المصرية.





هذا ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الثلاثاء ١٦ فبراير الجارى.





لمعرفة قواعد ونظم الدراسة بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة

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