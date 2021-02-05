ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تفاصيل القبول ببرنامج الساعات المعتمدة بـ تجارة إنجليزي القناة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:21 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
انجي هيبة
أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية التجارة عن بدء القبول ببرنامج الساعات المعتمدة لشعبة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني ( ريبع 2021) من العام الجامعي 2020 – 2021.

وأضاف زكى أن القبول بهذا البرنامج  للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة دفعة 2020 الراغبين في التحويل من أى كلية من كليات الجامعة أو الراغبين في التحويل من أى كلية من الكليات المناظرة أو غير المناظرة بأي جامعة من الجامعات الحكومية المصرية.

هذا ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الثلاثاء ١٦ فبراير الجارى.

لمعرفة قواعد ونظم الدراسة بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة
عبر على الصفحة الرسمية
        www .Facebook.com/Eng.sec.foc
او مراسلة الجامعة علي  [email protected]
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس.. صور

بعد فتح باب التقديمات.. آداب القاهرة تستقبل الطلبات لطلاب الدراسات العليا بالفصل الثاني.. والكلية: التسليم حضوريا.. وآخر موعد لقبولها 18 فبراير المقبل

ترشيحاتنا

اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم

وفاة سعد الجمال عضو مجلس النواب

قبل موقعة الأهلي.. تفوق تاريخي للفرق المصرية على بايرن ميونخ

نائب كويتي يتطاول على الجالية المصرية.. ورد شديد اللهجة من عائشة الرشيد

34 ضعف الأهلي.. تعرف على القيمة التسويقية لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الاثنين

المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي